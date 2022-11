Az alábbi szépségek gondozása viszonylag egyszerű, s a kis odafigyelésért cserébe akár egész télen gyönyörködhetsz bennük.

Tűzgyöngyvirág

A tűzesőként (Heuchera) is ismert évelő növénynemzetség összes faja Észak-Amerikából származik, de előfordul Észak-Mexikóban és az Egyesült Államok arizonai területein is. Virágzásukra késő tavasztól kora nyárig lehet számítani, ám leveleik a hideg évszakokban is megmaradnak, s fajtától függően vöröses-lilás-rózsaszínes-sárgás árnyalatokban pompáznak akár cserépben vagy balkonládában is.

A tűzgyöngyvirág a jó vízelvezetésű, tápanyagdús talajt, illetve a félárnyékot kedveli. Ha huzamosabb ideig éri tűző nap, rendszeresen öntözni kell, de ügyelj arra, hogy ne locsold túl, ugyanis a pangó vízre nagyon érzékeny!

Japán dérbabér

Ez az elegáns távol-keleti cserjefajta tavasszal hoz fehér virágokat, melyekből őszre tűzpiros bogyócsokrok képződnek, amennyiben a növény megfelelően be lett porozva. (Ez sajnos nem egyszerű feladat, ugyanis szükséges hozzá egy ellenkező nemű példány és néhány erre alkalmas rovar jelenléte is. Szükség esetén kis ecsetekkel te is elvégezheted a porzást.)

Sötétzöld, bőrszerű leveleivel még a fagyos hónapokban is rendkívül látványos és elegáns dísze lehet az erkélyednek is, bár kifejlett korában az egyméteres magasságot is elérheti, így akkortájt válhat aktuálissá a költöztetése.

A japán dérbabér (Skimmia japonica) szereti a fényt, viszont a déli napsütést nem bírja. A savanyú talajt és a lágy öntözővizet kedveli, utóbbit csak mértékkel.

Alpesi hanga

Ez a kedves, rózsaszín / fehér / piros virágos törpecserje (Erica carnea) erdei fenyvesek, havasi törpefenyőcserjések és sziklás helyek lakója. Nagyjából 30-40 cm-es magasságig nő, virágzása februártól április végéig tart – enyhébb teleken már januárban számítani lehet a bimbók nyílására. A legjobban félárnyékban érzi magát, de magas páratartalom esetén a napra is kitetehed.

Nem feltétlenül szükséges számára savas talaj: semleges, enyhén lúgos földben is szépen fejlődik, ha annak szerkezete nem túlságosan kötött.

Díszkáposzta

A díszkáposzta (Brassica oleracea) nem önálló faj: közönséges testvére nemesítése révén jött létre, így ehető is, bár tény, hogy kár lenne elfogyasztani élénkrózsaszínben és lilában pompázó leveleit. A növény nyáron szimpla zöld színű, ám ahogy a hőmérséklet és a napsütéses órák száma csökken, elveszti leveleiből a klorofillt – ekkor bújnak elő szemet gyönyörködtető árnyalatai, melyek 8-10 fok alatt virulnak a legszebben.

Igen strapabíró jószág, -10 fokig károsodás nélkül viseli a zimankót – szélvédett erkélyen vagy teraszon a legtöbbször probléma nélkül áttelel. Tavasszal akár a tűző napot is elviseli, viszont vízigénye a meleg beköszöntével értelemszerűen megnő.

Fekete hunyor

A több mint 25 fajból álló nemzetség (Helleborus) egyik legszebb képviselőjének neve csalóka, ugyanis virágai hófehérek, csak gyöktörzse feketés árnyalatú. A 30-40 cm-es magasságú növény virágzására decembertől márciusig számíthatsz, bár varietas praecox nevű változatának bimbói már novemberben elkezdhetnek szirmokat bontani.

A fekete hunyor a félárnyékos, árnyékos helyeken érzi jól magát humuszban gazdag, jó vízáteresztő talajban. Fontos tudni, hogy mérgező, ezért háziállatoktól mindenképp távol kell tartani.

Nyitókép: Shutterstock