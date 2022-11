Néhány nappal ezelőtt Dárdai Blanka és L.L. Junior véget vetett a titkolózásnak és egy közös fotóval tudatták a nyilvánossággal, hogy egy párt alkotnak. Azóta pedig több közös tartalom is felkerült a közösségi oldalaikra, ahol többen kifejezték nemtetszésüket a szerelmükkel kapcsolatban.

"Sajnálom, hogy szétmentetek a nejeddel, és azt is, hogy most egy 20 év körüli kislánnyal vagy, a csinos és komolyabb nejed, illetve a családod helyett. De gondolom lesz majd baba ezen új hölgytől is. A baba miatt majd átalakul a teste, sok lesz a szürke hétköznap és a teendő és máris ismét új hölgy kell majd. Elnézést, de most ez jött le" - írta az egyik kommentelő, akinek véleményére azonnal érkezett a válasz egy másik követőtől.

"Persze h lesz baba. Mindegyikkel ezt csinálja..." – írta.