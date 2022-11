A 19 éves híresség Nagy Rékának mesélt a műsorhoz kötődő izgalmas élményeiről a TV2-n.

„Rólam azt kell tudni, hogy én egy nagyon nyitott és kommunikatív ember vagyok, de mindig is voltak gátlásaim azzal kapcsolatban, hogy sok ember előtt beszéljek. Nem nagyon mertem, mert soha nem akarom magamról elhinni, hogy valamit jól csinálok. Viszont amikor idekerültem, realizáltam, hogy itt mennyire családias a légkör és a versenyzők is eszméletlen cukik, nagyon-nagyon szeretem őket" – részletezte Lara, majd azt is elárulta: úgy véli: részben a show szereplőinek köszönheti, hogy feloldódtak a gátlásai a riporterkedéssel kapcsolatban.