"A férjemmel, Andrással még így is keveset látjuk egymást, hiszen ha otthon vagyunk, akkor is dolgozunk, illetve én biztosan mosok, teregetek, takarítok, Millával tanulok. De legalább egy fedél alatt vagyunk, már az is valami. Szoktunk azzal viccelni, hogy mi telefonon éljük a házaséletünket, ugyanis rengeteget beszélünk. Hétvégente szinte sosem vagyok otthon, mert vagy forgatok, vagy műsort vezetek különböző rendezvényeken" - mondta a BEST magazinnak Babett. Hozzátette, nagyon szeretett színésznő lenni, de rájött arra, hogy a műsorvezetés az ő világa.