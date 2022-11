A négygyerekes házaspár között jó ideig minden remekül működött, mi sem bizonyítja ezt jobban, mint gyermekeik száma. Ám ez mostanra már csak múlt Robbie felesége szerint, aki úgy érzi, jobban járna, ha külön hálószobába költözne, mert férje mellett képtelenség aludni.

"A négy gyerek megszületése óta azonban a szexuális életünk halott. Már tényleg csak alszunk a franciaágyban. A helyére egy pingpongasztalt is felállíthatnék, annak több értelme lenne, biztosan gyakrabban használnánk" - mondta Ayda saját podcastjában a házasságukról.

Ám ez nem minden. Ha csak a szex hiánya lenne a probléma, még nem kellene különalváson gondolkodnia Aydának, ám Robbie Williams horkol is, méghozzá elviselhetetlenül. Ahogy az asszony mondja, ez nem mindig volt így, korábban romantikusak voltak az éjszakáik, ám most már számára abból állnak, hogy időnként finoman megrúgdossa férjét, aki egy rövid időre le is áll a horkolással, de aztán kezdődik minden előről.

"Négy gyerek mellett az alvás lenne a legfontosabb, engem pedig már kínoz a hiánya. A barátnőim azt javasolják, kötözzek másik hálószobába, és el is gondolkodtam rajta. Csak az tart vissza, hogy akkor már csak lakótársak lennénk, és úgy talán sosem kelne életre a szexuális életünk" - árulta el a színésznő, hozzátéve, hogy egyelőre kitart, de már nagyon közel áll ahhoz, hogy megtegye ezt a lépést a pihentető éjszakai alvás felé.