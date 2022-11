MC Hawer már kilenc éve nem iszik, előtte azonban többször is kicsúszott a lába alól a talaj. Pontosan tudja , min megy most keresztül Molnár Gusztáv.

"Sokan sajnálják azokat az embereket, akik utcára kerülnek, mert azt hiszik, olyan sorscsapás érte őket, ami miatt elkezdtek inni, pedig ez éppen fordítva van. Az ital miatt vesztenek el mindent. Megbízhatatlanná válnak, elveszítik a munkájukat, elfordulnak tőlük a barátok, a család és a feleség is, mert hiszen melyik nő vágyik arra, hogy egy alkoholtól bűzlő ember feküdjön mellé?" - mondta a Borsnak MC Hawer, aki a mai napig megkapja, hogy alkoholista, pedig lassan 10 éve nem iszik egy kortyot sem. "Guszti átvette tőlem a stafétabotot, most ő lett az ország alkoholistája. Sokan azt hiszik, egyik napról a másikra válik valaki függővé, de az igazság az, hogy 15-20 év mire azt érzi a szervezet, hogy már nem tud meglenni nélküle. Leépíti az idegrendszert, én is tapasztaltam anno, hogy rendkívül ingerült vagyok. Valószínűleg nála is ez volt a helyzet, ami odáig vezetett, hogy gyermekbántalmazással vádolták meg. Ilyenkor egyfajta mámorban él az ember, semmi és senki nem fontos a számára. Én sem foglalkoztam a gyerekeimmel, hiába kérleltek, hogy hagyjam abba, nem érdekelt. Ha neki nincs munkája, családja, jövőképe, akkor már csak bánatában is tovább iszik, mert nem tudja feldolgozni a sok traumák, amik pont azért érik, mert piázik..."

MC Hawernél akkor jött el a fordulópont, amikor komoly fizikia következményei nem lettek az ivásnak. Elmondása szerint az utolsó két hétben megállás nélkül öklendezett és hányt. Annyira legyengült, hogy tudta, nincs más választása, ha nem megy elvonóra, pár héten belül meghalt. Szerinte Gusztinál még nem jött el ez a pont.