December 5-7. között Budapesten rendezik meg a Polkadot Metaverse Championshipet, ami egy nemzetközi kóder/programozói verseny. Izgalmakban nem lesz hiány, a verseny 36.000 dolláros nyereményalapja a legígéretesebb kódolókat és fejlesztőket vonzza a magyar fővárosba. Ami pedig talán még ennél is izgalmasabb, hogy a két magyar szervező közül – Pethes Dávid, azaz six mellett – az egyik egy fiatal nő. Tábor Andreával, akit csak Reaként ismer a közösség, többek között arról beszélgettünk, hogy miért van még mindig hírértéke annak, ha egy lány is feltűnik a web3 és úgy általában az IT világában, milyen a nők helyzete ebben a világban, és hogy jön ide a cosplay?

Life.hu: Még mindig különlegesnek számít, ha van egy lány a web3 világában, vagy egyáltalán valamilyen IT-s körökben mozog. Te ezt hogy látod? Miért van kevés lány/nő?

T.A.: Szerintem sok nő érzi úgy, hogy eleve alul vannak értékelve ezekben a közegekben. Én már megszoktam, hogy nőként olyan szubkultúrák és szférák részese vagyok, ahol „különleges" a jelenlétem. Fiatal korom óta játszom videójátékokkal, imádom a sportautókat, szeretek fúrni-faragni és elektronikákat forrasztani, tudok parkettát rakni és csempézni, animéket nézek, Dungeons & Dragons szerepjátékot játszom, cosplayeket készítek, azaz amúgy is geek vagyok.

Én 16-17 éves koromra túl voltam az elutasítás érzésen, és magamhoz öleltem a saját „furcsaságom". És ugyan vállat rántottam, de én is kaptam hideget-meleget, tapasztaltam jócskán a szexizmust. El tudom képzelni, hogy ez egyes nőket akár örökre eltántorítja az IT világától, még akkor is, ha egyébként tehetségesek lennének. Egy-egy ilyen jellegű trauma szerintem nagyon meg tud maradni az emberben. Szerencsére ez az effektus egyre csökken, sokkal kevésbé jellegzetes manapság, és ezek a közösségek jóval befogadóbbak!

Life.hu: Mennyire belterjes ez a világ? Hogyan lehet bekerülni?

T.A.: Nem mondanám feltétlenül belterjesnek, inkább nevezném rejtettnek. Ha az ember lánya megtalálja, akkor könnyű beilleszkedni, csak meg kell találni. A Polkadot közössége nagyon befogadó és nyitottak az új emberekkel szemben is. Nekem remek segítségem volt, de ha valaki egyedül indul el ezen az úton, akkor is azt tudom ajánlani, hogy menjen el egy Polkadot meetup-ra! Ott biztosan fel tudja tenni a kérdéseit egy olyan társaság tagjainak, akik valóban mindenben a segítségére lesznek és eligazítják. Ha pedig nem akarna azonnal személyesen találkozni a közösséggel, akkor ott az internet. Polkadot Offical Discord szerver, Polkadot Hungary Telegram csoport, egy virtuális meetup a Kusamaverse-ben, de már csak a Polkadot hivatalos weboldalán is nagyon sok az infó. Rengeteg a lehetőség, hogy elinduljon bárki, aki a fejébe vette, hogy a web3 a cél.

És persze nem a Polkadot az egyetlen. Több ecosystem is remekül működik és olyan célok felé halad, amit érdemes követni. Például ott az Ethereum. Pont most voltam Brnoban egy Ethereum hackathonon, és nagyon élveztem. Nem vagyok fejlesztő, de így is sokat tanultam és érdekes új emberekkel találkoztam.

Mi az a hackathon? A hackathon elnevezés az angol hack és marathon szavak kombinációjának eredménye. Ezeken a rendezvényeken az etikus hackerek, szoftverfejlesztők, programozók csapatokban versenyeznek egymás ellen, egy adott tárgykörre keresnek informatikai megoldásokat.

Viszont meg kell találni a megbízható és valóban jó közösségeket, ahol nem valami átverésbe akarnak belehúzni hatalmas anyagi nyereségekkel csábítva. Sajnos elég sok az ilyen, és ez is megnehezíti a helyzetet. Érdemes szkeptikusnak lenni egy kicsit, mert ami túl szépnek látszik, hogy igaz legyen, az valószínűleg nem az.

Life.hu: Te hogyan csöppentél bele? Mióta érdekel/foglalkozol kriptóval?

T.A.: Hogyan csöppentem bele? Hirtelen! Legelőször az egyetemi éveim alatt találkoztam a kriptózással. Sokat lógtam az alkalmazott fizikusokkal, akik történetesen kódolnak, és nagy téma volt a Bitcoin, lévén akkor lett felkapott Magyarországon is. Persze az anyagi rész is érdekes volt (Ejj, nem vettem akkor Bitcoint, pedig kellett volna!), de minket jobban mozgatott a blockchain technológia, ami mögötte van. Láttuk, hogy ez valami nagy dolog lehet, ha jó irányba megy. Aztán elkerültem az egyetemről, és ezzel elhalt a téma is, teljesen más irányba sodort el az élet. Teltek múltak az évek. Aztán idén nyáron, mint a villámcsapás, megjelent a kis világomban Six, és elsöprő mennyiségű infót hozott magával web3 témában, na meg egy belépőt is. Világjegy a javából.

Persze azonnal észrevettem, hogy mennyire le vagyok maradva, és belevettetem magam a kutatómunkába, tanulásba, fejlődésbe, hogy behozzam a kiesett időt. Ő pedig bevont mindenbe, amibe tudott. Így ismertem meg rengeteg érdekes embert a közösségből, így utaztam Berlinbe, Brnoba és Lisszabonba eseményekre az elmúlt pár hónapban, és így lettem szervező a Polkadot Metaverse Championship-en. Én a gyorsítósávon jöttem ide, és ezt mind Six-nek köszönhetem. Meg sok mást is. Lehet, ha ő nem ránt be, sosem keveredtem volna vissza ide.

Life.hu: Mivel foglalkoztál azelőtt? Mennyire különbözik a korábbi életedtől, közösségedtől? Mennyire van átfedés például a cosplayes társaság között?

T.A.: A teljesség igénye nélkül: voltam eladó egy pékségben, asszisztens lézerlaborban, kézműves foglalkoztató gyerekjátszóházban, szobalány egy autótesztelő üzem hoteljében, egy neves szobrász aktmodellje, és sztriptíztáncos éjszakai bárban. A lelkem mélyén pedig művész vagyok. Úgy is fogalmazhatnék, hogy elég sokszínű az életem. Sosem volt célom, hogy másoknak dolgozzak, mindig arra vágytam, hogy a saját utamon járjak. Nem érdekelnek a konvencionális állások, vagy a társadalmi nyomás, hogy „normális munkám" legyen. Régóta álmom, hogy erocosplayer legyek professzionális színvonalon és felépítsek egy online jelenlétet eköré.

Mindig érdekelt az erotika világa, számomra felszabadító megélnem ezt a személyiségrészemet a jelmezkészítéssel ötvözve, és rengeteg erőt tudok meríteni belőle. Ezért is foglalkozom ezzel továbbra is, még ha jelentősen kevesebb időm is van rá. Semmiképp sem akarom elhagyni. Nagyon szeretek alkotni és a kreativitásomat érvényesíteni, utazni és új embereket megismerni, megélni a szabadságot és a rendezett káoszt, magamnak beosztani az időmet, a magam ura lenni, még ha néha nehéz is ez az életforma. Mindezt a párommal. Mert örök romantikus vagyok. Mindig vágytam a digitális nomád életmódra. Eddig az online erotikában élhettem meg ezt, most pedig a web3 világában. A cél az lenne, hogy a kettőt összekapcsoljam. Már vannak is ötleteim!

A közösség pedig egy érdekes téma. A legnagyobb különbség ebben az, hogy most van, eddig pedig nem nagyon volt. Talán meglepő, de magányos farkas típus vagyok. Pedig nem vagyok antiszociális, sőt! Általában csak nem találom a helyem nagyobb közösségekben, mert valami miatt mindig kilógok a sorból. Egy kicsit így van ez a magyar cosplayer közösségben is például. Nem fér bele, hogy erotikával alkotok, és ezért kapom az ívet néha. Persze vannak cosplayer és erocosplayer barátaim a közösségből ettől függetlenül. Elvégre Six is cosplayer! (Fun fact time!)

Life.hu: Hogy zajlik egy web3-as esemény megszervezése, mint pl ami most lesz Budapesten decemberben?

A legtöbb hackathon abból áll, hogy leülnek fejlesztők egy nagy terembe 1-2 napra, és fejlesztenek egy projektet, a zsűri kiválasztja a legjobbat, kiosztják a díjakat és mindannyian hazamennek. Nem azt mondom, hogy ez rossz lenne, de vannak hibái, és van hova fejlődni. Mi pedig pontosan ezen keresztül próbáltuk meg megfogni a koncepciót. Miben lehetne jobb a mi rendezvényünk? Mit adhatna a közösségnek, amire szüksége van, és más hackathonok nem adják meg? Erre jöttek a válaszok.

Több networking, mert nem igaz, hogy a fejlesztőknek nincs szüksége szociális képességekre.

Több oktatás a rendezvény előtt, hogy többeknek legyen esélye és relevánsabb projektetek születhessenek.

Több lehetőség a játékosoknak a szereplésre, hogy láthatóságot szerezzenek a médiában, és elindíthassák vagy tovább erősíthessék karrierjüket a szférában.

Több szórakozás és kevesebb stressz, hogy élmény legyen az esemény minden résztvevőnek.

És persze Metaverse! Csináljunk egy hibrid eventet, ami egyszerre történik fizikailag a Gamerlandben, Budapesten, és virtuálisan a Kusamaverse-ben! Így lett egyre több és több ötletünk.

Közben elindult a közösségimédia profilok építése, hogy népszerűsítsük az eseményt, jelenleg pedig a játékosok jelentkezésének a fázisa van. Várunk mindenkit, aki fejleszt és nem fél egy kis megmérettetéstől. A prequalification elkezdődött, öt CTF (capture the flag) típusú kihívásból hármat kell megoldani a jelentkezőnek, hogy bizonyítsa rátermettségét. Szerintem nagyon izgalmas, hogy egy ilyen előselejtezővel kezdjük az egészet. Így mindenki biztos lehet, hogy olyanok érkeznek, akiknek már van előképzettsége, és ez is hozzájárul, hogy az elkészült projektek hasznosak legyenek.

Persze már tűkön ülve várjuk az eseményt, visszaszámolunk mindannyian! Az első nap inkább konferenciaszerű lesz, előadásokat és workshopokat látogathatnak a résztvevők, offline és online egyaránt. A nap végére viszont feldobjuk az eseményeket, és a játékosokat egy kis mókára invitáljuk, jól bezárjuk őket, hadd szabaduljanak!