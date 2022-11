"Annyi munka és magánéleti feladatom gyűlt fel az elmúlt hetek alatt, hogy nem is bánom, amiért kiestem. Ha most továbbjutok, fogtam volna a fejem, hogy mekkora bajban vagyok. Szerintem már egyébként sem az énekhang dönt, hanem a szavazótábor, ami az én esetemben kicsit gyengébbnek bizonyult, ezért is éreztem, én leszek a kieső" - mondta Tamás a Ripostnak. Annak azonban nagyonörül, hogy Balázs Fecót még előadhatta. Úgy érzi, értékes pillanatokat teremtett, ezt az alőadását tíz év múlva is szívesen nézi majd vissza.

Tamás nagyon élvezte az elmúlt heteket, de úgy érzi, ráfér a pihenés. Barátnőjének megígérte, hogy ha vége a műsornak, azonnal elviszi wellnessezni.