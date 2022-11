Kelemen Anna aktívan figyeli a labdarúgó-világbajnokságot, van is tippje arra, ki fog győzni.

Kelemen Anna szokásához híven lenge öltözékben jelentkezett be Instagram-oldalán. Ezúttal azonban nemcsak a testét akarta megmutatni, de fontos közlendője volt a a 2022-es labdarúgó-világbajnokságról is. "Azért a marokkói győzelem kissé meglepett Lukakuék ellen. Innentől kár kihagyni egy meccset is. Szerintem franciáké lesz a végső dicsőség. Fogadunk?" - írta Anna, aki korábban arról vallott, mikor szereti kényeztetni magát.