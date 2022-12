G.w.M szerint, ha Bochkor Gábornak ekkora szüksége van a hallgatottsága növelésére, választhatott volna férfiasabb, elegánsabb megoldást is.

Napok óta azt találgatja a fél ország, hogy Kulcsár Edina és G.w.M vajon eredeti Guccit hordanak-e. Bár Edina az Instagram-oldalán megpróbálta elcsitítani a kétkedőket, Bochkor Gábort nem sikerült, és a rádiós is keményen beleállt az egyre dagadó Gucci-botrányba.

A rapper elárulta, nem is értette Bochkor támadását:

"Nagyon cuki, kedves, aranyos, de ez egyáltalán nem volt sem férfias, sem pedig elegáns. Nem tudom, mi ezzel a célja, de ha hallgatottságot akart, csak fel kellett volna hívnia, szívesen bementem volna a műsorába. Ha annyira biztos abban a kijelentésében, hogy replikát hordunk, miért nem támasztja alá az állítását? Nyugodtan menjen be a Gucciba, kérdezze meg, hogy engem ott hogyan fogadnak, abból is lesz hallgatottsága, ezt garantálom" – mondta a rapper a Blikknek, majd aki kijelentette, ő a luxusmárka eredeti darabjait hordja, majd néhány blokkott is előkotort, hogy bizonyítsa igazát. Ezeket ide kattintva lehet megtekinteni.

"Az albérletre visszakanyarodva, annyit tudnék mondani, hogy van ingatlan a birtokunkban, és az S-osztályos Mercim is 60 millió forint, amiből lehetne venni egy lakást. Egyébként pedig az én szerelmem nagyon finoman szeret fogalmazni, az általa emlegetett albérlet azonban egy penthouse, azt bérlem, mert amikor házat szerettem volna venni, ő lebeszélt róla. Szereti azt, ahol most lakunk, és a gyerekeket sem akarta kitenni egy újbóli költözésnek" – zárta a témát a rapper.