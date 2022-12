A színésznő a Nők, filter nélkül legutóbbi adásában beszélt arról, hogy még mindig sokszor kérdezik őt az előző párkapcsolatáról.

"Azért nem akarom ezt már felemlegetni, mert mindenki rögtön arra asszociál, hogy én még biztos nem vagyok ezen túl" - mondta. Több mint öt évig alkottak egy párt, és körülbelül két évvel ezelőtt szakítottak egymással.

"Szerintem, amikor lezársz egy kapcsolatot, főleg, ha mondjuk egy hosszabb kapcsolat, akkor hamarabb leszel túl az emberen, mint azoknak a dolgoknak a lecsapódásán, amik értek a kapcsolaton belül. Sokkal tovább tudja még, akár évekig is vizsgálni az ember, hogy hogyan viselkedtem én ebben a kapcsolatban. Hogyan szabtam meg a határaimat, vagy hogyan nem szabtam meg egyáltalán a határaimat. Miben bántottak engem, vagy miben bántottam én. Sokáig tud még az ember úgy egy kapcsolatról beszélni, akár egy barátnőjével, aki már untig unja ezeket a témákat, hogy igazából már nem is az ember, akivel együtt volt a fontos, nem szerelmes már belé, nem vele akar újra együtt lenni, csak egyszerűen még feldolgozás alatt vannak a történések, amik akkor érték. És velem például még ez van" – vallotta be.