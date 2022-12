Kelemen anna fél év alatt több mint 10 kilót fogyott, elmondása szerint a súlya jelenleg körülbelül annyi, mint egy átlagos 12-13 lánynak - mesélte az RTL Fókusznak.

"Még néggyel kezdődik. (...) Szeretek elmenni a falig. Az sok lenne, ha hármassal kezdődne. Nem is feltétlen a kiló, hanem látom, hogy most jól érzem magam a bőrömben. Most ez tetszik" - mondta a súlyáról, bár arra nem tért ki, hogy hogyan fogyott le, csak arra, a "nem evés a kulcs".

Hozzátette, úgy vette észre, hogy ha az emberek randira vagy bármi ilyesmire mennek, azonnal esznek, ilyenkor pedig az ember amúgy is jól érzi magát.

"Szerintem például éhezve ismerkedni, vagy éhesen tölteni együtt időt egy közös cél érdekében, az egy sokkal izgalmasabb, valósabb dolog" - fogalmazott.