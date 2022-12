Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)Nagyon feszült légkör vesz körül a hétfői napon, és ezért nem is csoda, hogy nehezen megy most neked a munka. Figyelj oda azonban a szavaidra. Most különös jelentősége van annak, hogy mit és hogyan fogalmazol meg. A jó szó aranyat ér!

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Apróbb nézeteltérések válthatnak ki a vártnál is hevesebb reakciókat belőled. Mielőtt végképp összevesznél mindenkivel, inkább menj ki a helyiségből, és kérj egy kis gondolkodási időt. Hamar lehiggadsz, és akkor tisztábban látsz.

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)Hétfőn olyan dolgokra is szokatlanul hevesen reagálhatsz, amik felett rendes körülmények között simán átsiklottál volna. Talán a saját lelkedben kellene keresni az okokat, ahelyett, hogy a külvilágot hibáztatod. Úgy hamarabb találsz gyógyírt is.

Bak napi horoszkóp (12.22-01.20.)Vigyázz ma arra, milyen tanácsot adsz! Ha mindent készpénznek vesznek, amit mondasz, akkor könnyen eshetsz a saját csapdádba, és akkor valamiféle számonkérésnek teheted ki magad a végén. Hangsúlyozd, hogy a döntés és a felelősség nem a tiéd!

Vízöntő napi horoszkóp (01.21-02.18.)

Ünnepi hangulatban vagy hétfőn, lehet, hogy a munkatársakkal elő-karácsonyozol, vagy a téli szabadság kezdete esik mára. Otthon persze sok lesz a dolgod, de örömödet leled benne. Ne szabj gátat alkotó kedvednek, ereszd szabadjára a fantáziádat!

Halak horoszkóp (02.19-03.20.)

Ma végre a feladatok végére juthatsz - már ami a munkát illeti. Az otthoni feladatokban épp ellenkezőleg, még csak az elején tartasz. Ma beszerezhetsz mindent, ami még hiányzik a listádról.

Ide kattintva elolvashatod az összes jegy napi horoszkópját.