Janet Hubert utálta Will Smith-t

Azokban az időkben, amikor a Kaliforniába jöttem című vígjátéksorozat futott, még nem voltak közösségi oldalak, így a sztárok között folyó harc és dráma nem kapott akkora nyilvánosságot. Ennek ellenére a rajongók sejthették, hogy Janet Hubert, aki Vivian Banks-et alakította, nem az új lehetőségek miatt tűnt el hirtelen a sorozatból.

Botrány azonban csak jóval később kerekedett az ügyből, amikor Janet Hubert kitálalt a távozásának okáról. Egy interjúban s*ggfejnek nevezte Will Simth-t és közölte, soha nem akar együtt dolgozni egy olyan egomániás emberrel, amilyen a sztár. Azt állította, hogy Smith gyakorlatilag elűzte őt a sorozatból, és addig nem hajlandó egy levegőt szívni vele, amíg bocsánatot nem kér tőle, véleménye szerint azonban Will Smith nem is ismeri ezt a szót.

Meghan Markle hercegné lett, aztán mégsem

Meghan Markle a Suits című sorozatban szerepelt, amikor megismerte mostani férjét, Harry herceget. Mondhatjuk, meglehetősen ritka, hogy valaki hercegnévé válik, és ezért adja fel a karrierjét, főleg, ha utána lemond a megtisztelő címről. Meghan Markle valójában akkor vált világszerte ismertté, amikor 2018-ban Sussex hercegnéje lett, majd a legnagyobb meglepetésre Harryvel úgy döntöttek, lemondanak a címükről és az ezzel járó összes kiváltságról, valamint kötelességről. Azóta sem keltenek azonban kisebb feltűnést, sőt, tettük igazán nagy felháborodást okozott. Mindenki kíváncsian várja, vajon ezek után vállal-e még sorozatszerepet az egykori hercegné.

Charlie Sheen nem tudta, hol a határ

2011-ben Charlie Sheennek nem igazán lehetett panasza az életére, hiszen ő volt a legjobban fizetett televíziós színész. Epizódonként 2 millió dollárt keresett a Két pasi meg egy kicsi című sorozatban, ami mostani árfolyamon nagyjából 585 millió forintot jelent. Egész biztos, hogy úgy gondolta, a show sztárjaként bármit megtehet, és gyakorlatilag mindent megengedhet magának, még azt is, hogy folyamatosan minősíthetetlen stílusban beszéljen főnökével, Chuck Lorre-ral. Biztosan ő lepődött meg a legjobban, amikor kollégáinál betelt a pohár, és kipenderítették a sorozatból. A főszerepet pedig Ashton Kutcher vette át. Ez is azt bizonyítja, hogy senki sem pótolhatatlan.

Jean-Claude Van Damme fulladozott

A Ragadozó című filmsorozatban eredetileg Jean-Claude Van Damme is szerepelt volna, és mostanáig nem lehet biztosan tudni, hogy végül miért is hagyta ott a filmet. Akkoriban ő még nem volt ismert színész, a kitörési lehetőséget kereste, ám nem mindenáron. Az interneten több magyarázat is kering arról, miért alakult végül így: egyesek szerint túl alacsony volt a karakterhez, mások szerint folyamatosan panaszkodott, de az is elterjedt, hogy szándékosan rongálta a felszerelést. A színész viszont azt állítja, azért távozott, mert az a forgatás kis híján megölte őt, ugyanis nem kapott levegőt a jelmezében, de nem engedték, hogy levegye. A rendezők határozottan elutasítják ezt az állítást, ők kitartanak amellett, hogy Van Damme nagyon problémás volt.