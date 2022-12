A Jóban Rosszban koronavírus miatt elhunyt egykori sztárjának árváját jelenleg az édesanyja, Edina testvére neveli. A gyermek törvényes gyámja, Katalin összeroppant a sok teher alatt: már két házat is elárvereztek a feje fölül, illetve az autóját is vitték. Mindezt – állítja – olyan tartozások miatt, amik vagy azután keletkeztek, hogy a lakását már elárverezték, vagy amiket már törlesztett.

A kisemmizett asszony elkeseredve mondta el a Blikknek, miken ment keresztül az elmúlt néhány évben.