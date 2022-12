Ahogy arról mi is hírt adtunk, Emily Ratajkowski és férje, Sebastian Bear-McClard házassága a nyár elején futott zátonyra. Úgy tudni, a producer többször is megcsalta feleségét, ez vezetett a váláshoz. Azóta a gyönyörű topmodellt több férfival is összeboronálták: többek között Brad Pitt-tel, egy olasz DJ-vel, és Pete Davidsonnal is, ám úgy fest, nem az előbb említett férfiak egyike rabolta el a szívét.

Emilyt karácsony estéjén egy dögös pasival csókolózva kapták lencsevégre New Yorkban. A férfi a hírek szerint Jack Greer képzőművész, aki karácsony este vitte randira Ratajkowskit, majd haza is kídérte a modellt -írja a Page Six.

A csókról készült fotósorozatot ide kattintva nézheted meg.