Miután bejelentette válását, már Brad Pitt-tel is összehozták a pletykalapok Emily Ratajkowskit. A modell azonban nem az ismert színész, hanem egy humorista oldalán találhatta meg a boldogságot.

Ratajkowski azután adta be a válókeresetet, hogy kiderült, férje és gyermekének apja megcsalta őt. Az ügyet alig pár hónap alatt lezongorázták és az angol-amerikai modell valóban továbblépett. Beigazolódott a bulvárlapok híresztelése, miszerint az ismert humorista, Pete Davidson lett a kiszemeltje.

Davidson is most lépett ki egy kapcsolatból, ő Kim Kardashiannel alkotott egy párt, és bár nagy szerelemnek tűnt, végül mégis szakítottak.

Pete és Emily kapcsolatáról először csak a lapok pletykáltak, ám most már közös fotó is bizonyítja, több lehet köztük barátságnál. A fiatalok ugyanis együtt mutatkoztak egy kosármeccsen, és mindketten a pálya szélén, a hírességek számára fenntartott részen foglaltak helyet. Mellettük ült Ben Stiller és felesége, valamint Jordin Sparks énekesnő is – vette észre az Index.