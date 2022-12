Ahogy arról mi is hírt adtunk, a futball egyik legmeghatározóbb alakja, Pelé 82 évesen távozott az élők sorából.

A futballsztárnál tavaly augusztusban diagnosztizáltak vastagbélrákot, ezért többször is kórházi kezelést kapott, az egészségi állapota ingadozó volt. Az elmúlt időszakban már nem reagált a kemoterápiás kezelésekre, ezért palliatív ellátásban részesült.

Pelé lánya, Kely Nascimento érzelmes posztban erősítette meg a Pelé haláláról szóló híreket. A háromszoros világbajnoki győztest széles körben minden idők legnagyobb futballistájaként tartják számon, és tragikus halála miatt az egész világ gyászba borult.

Minden, ami vagyunk, neked köszönhető. Végtelenül szeretünk. Nyugodj békében

-áll a szívszorító posztban, ami Pelé halálos ágyánál készült.

Pelé családja napok óta a legenda kórházi szobájában volt; szinte el sem mozdultak az ágya mellől, a karácsonyt is ott töltötték. Kely több fotót is közzétett, posztjaiban pedig arról írt, hogy nehéz megmagyarázni azt, amit éreznek, ugyanis a kétségbeesés és szomorúság mellett sokszor beszélgetnek vidám emlékekről is.

.És amit a legtöbbet tanulunk mindebből, hogy egymást kell keresnünk, és szorosan kell kapaszkodnunk

-vonta le a konklúziót Pelé lánya.