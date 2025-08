Calvin Harris apa lett: megrázó fotókkal tudatta ezt a nagyvilággal

Calvin Harris bombasztikus hírrel jelentkezett be az Instagram-oldalán kedd este: egy fotósorozattal osztotta meg a nagyvilággal, hogy apa lett. A népszerű DJ felesége Vick Hope otthon adott életet a gyermeküknek Micah-nak. A kisfiú és az édesanya is jól vannak. A zenész bejegyzése néhány óra alatt félmillió lájkot szedett össze, azonban több ezer rajongó jelezte a kommentfalon, hogy túlment egy határon Harris posztja. A büszke apuka ugyanis a fényképein megosztotta a felesége méhlepényét is, miközben szívecskét formált a köldözsinórból az asztalon.

Forrás: Dave Benett Collection

Igen, jól olvastátok: a zenész nem csak a szülés utáni pillanatokat osztotta meg a feleségéről, hanem megosztotta a méhlepényét is, és a kisfia köldökzsinórját is. A bejegyzése utolsó fotójáról pedig még sem tudjuk mondani, hogy mi látható rajta. Az viszont biztos, hogy elég extrém módját választotta Taylor Swift expasija a gyermekáldás bejelentésének

