A riviéra bob a legdögösebb nyári frizura 2025-ben - Selena Gomez már ezt viseli

A 2025-ös hajtrendek között számos merész, izgalmas és különleges stílus jelent meg, ám most a bob frizura egy friss, nyárias változattal tért vissza.

Az idei szezonban már megismerhettük a lobot (hosszabb bob), az olasz bobot és a francia bobot is – és valljuk be, mindegyiknek megvan a maga bája. Ahogy közeledik a nyár vége, sokan még szeretnénk megőrizni valamit a mediterrán életérzésből és a vakáció szabadságából. A riviéra bob pontosan ezt a könnyed hangulatot idézi.

Florence Pugh riviéra bob frizurája tökéletesnyár végére

Forrás: Getty Image

Ezt kell tudnod a riviéra bob frizuráról

Első ránézésre ez is egy egyszerű bob – de nem a szigorúan vágott, szabályos változat. Ez nem egy precízen formázott, tökéletes olasz bob, hanem annak egy lazább, kócosabb, napsütötte testvére. Egy kicsit hosszabb, mint a klasszikus bob, finoman rétegezett és légies, amitől olyan hatása van, mintha a tengerparton jártál volna. Ezt pontosan az a frizura, ami éppúgy megállja a helyét egy Saint-Tropez-i jachton, mint egy budapesti tetőtéri vacsorán.

Ha a riviéra bobra gondolunk, egy érzés is azonnal eszünkbe jut: nyári szabadság Európában, amikor sem időnk, sem kedvünk a hajformázással pepecselni – mégis tökéletes a végeredmény.

A riviéra bob az olasz bob lazább, nyáriasabb testvére – magyarázza Danielle Priano sztárfodrász, aki olyan hírességek hajáért felel, mint Hailey Bieber, Lindsay Lohan vagy Jennifer Lopez. A trend népszerűségét Dimitris Giannetos is megerősítette, aki többek között Megan Fox, Amal Clooney, Camila Cabello és Demi Moore frizuráját is készíti. „Ez a fazon valamivel hosszabb, több textúrát ad a hajnak, és az egész megjelenésnek egyfajta lezser, ‘frissen szálltam ki a tengerből’ hangulatot kölcsönöz” – fogalmazott Giannetos.

A stílus tökéletes képviselője Sofia Richie, aki Dél-Franciaországban járt, amikor levágatta haját – és ez azonnal megtestesítette a riviéra bob életérzést. Ha érdekelnek a long bob további változatai is, ebben a cikkünkben bővebben olvashatsz róla.

Új bob frizura 2025-ben

A riviéra bob egyik legismertebb arcává Florence Pugh és Selena Gomez vált. Selena a nyári szezont dús, hullámos, frufrus hajjal indította, míg Florence – a többszörösen díjazott, A-listás színésznő – már régóta bátran kísérletezik a rövid hajviseletekkel. Egy szerep kedvéért teljesen leborotválta a haját, majd ahogy újranőtt, szinte minden alkalommal más és más fazonnal jelent meg a nyilvánosság előtt.