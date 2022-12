KOS heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő: Amennyire fel lesztek pörögve szilveszterkor, annyira le fogtok ereszteni az új év elején. Vigyázzatok mindketten, mert az anyagcserétek is lelassulhat, ami hízást eredményezhet! Január 3-tól friss szelek fújnak. Ez fontos információkat jelent. Nyisd ki a füledet és a szemedet! És ossz meg mindent a kedveseddel, mert őt is érintheti! Ha nem most, akkor később.

Szingli: A szilvesztered pont annyira lesz mozgalmas, amennyire akarod. Az égi folyamatok szerint megteheted, hogy elmész vacsorázni, és éjfélre haza érsz. Az új év első napjaiban meglepően élénk leszel. Értelmes társalgásra, értékes társaságra vágysz. Tőled függ, hogy mennyire nyitsz új emberek felé. Ez nem új. Talán a hozzáállásod lesz bátrabb végre...

BIKA heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő: Mindkettőtök fejében van valami a szilveszterről. Mielőtt összekülönböznétek, egyeztessetek! Ezek után sem szabad meglepődnötök, ha másképp alakul az óév búcsúztatása. Annyira fog jól sikerülni, amennyire rugalmasak lesztek. Az új év első napjai nyugodtan telnek akkor is, ha dolgoztok, és akkor is, ha nem. Előbbi esetben csináljatok közös programot!

Szingli: Mindegy, hogy kikkel beszéltél, és miben maradtatok, tuti, hogy másképp és/vagy máshol fogsz szilveszterezni. Ne feledd, hogy az óév búcsúztatása a karácsonyhoz hasonlatos: annál jobban sikerül, minél kevesebb elvárásod van. Persze könnyű ezt mondani. Január 3-án bolygód, a Vénusz jegyet vált, ami kellemetlen stílusváltást jelez: valakit letilthatsz emiatt.

IKREK heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő: Nem az alkoholtól fogtok sokat nevetni szilveszterkor, hanem a jó poénoktól, komikus filmektől, vidám társaságtól. Nem egyforma a humorérzéketek, de ettől még lehet derűs az óév búcsúztatása. Január első napjaiban te kicsit elmerengsz azon, hogy hova indultál anno, és vajon merre tartasz most. Ha nem beszélsz erről, a kedvesed megijedhet...

Szingli: Akár egyedül, akár csendes barátokkal, akár zajos társaságban búcsúztatod 2022-öt, magadra koncentrálj! Annyit egyél, és igyál, amennyi jól esik, és addig maradj, amíg akarsz! Ha eddig még sosem mertél nemet mondani, akkor itt az ideje. Ez az ismerkedésre is igaz: ne válaszolj, ha a másik olyasmit kérdez, ami túl bizalmas! A faggatózást se az elején, se később sem bírod...

RÁK heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő: Téged nem zavar, ha hozzátok jönnek a vendégek. De nem biztos, hogy a párod is így érez. Mielőtt mindenkit meghívsz magatokhoz, egyeztess vele! Kár lenne elrontani a szilvesztert ilyesmivel. Ha nem értetek egyet, akkor egy harmadik megoldást kell találnotok. A január sokkal gördülékenyebbnek ígérkezik, ami segít a harmónia helyreállításában.

Szingli: Ha szívesen sütsz és főzöl szilveszterkor, akkor hívj át pár barátot, rokont, kollégát. De ne várd el tőlük, hogy hajnalig maradjanak! Egy új ismerős is szívesen beugrana. Csak akkor engedd neki, ha őszintén meg tudsz bízni benne! Amennyiben vannak fenntartásaid, találkozzatok januárban egy semleges helyen! Nem fogsz semmiről és senkiről lemaradni...

OROSZLÁN heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő: Szeretnél szilveszterkor kiruccanni valami szép helyre. Vedd rá a szerelmedet, hogy nézzetek meg egy fényjátékot, vagy menjetek fel egy magaslatra! Utána hazaértek éjfélre, és koccinthattok egy nagyszerű új évre. Január 3-án Vénusz jegyet vált, és te egyre szerelmesebb leszel. Ne fogd vissza magad! Mondd neki! Mutasd ki! Akkor is, ha később kapsz viszonzást!

Szingli: Semmiképp se maradj otthon szilveszterkor! Millió helyre hívnak, és számtalan program közül válogathatsz. Megteheted azt is, hogy éjfélre hazaérsz. Így kényelmesen, a saját ágyadban alhatsz addig, amíg jól esik. Január első napjai biztató találkozást hoznak neked. Vénusz, a szerelem bolygója 3-án jegyet vált, ami olyan embert mutat, aki megdobogtatja a szívedet.

SZŰZ heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő: Szeretnél lelassulni, és elgondolkodni, tervezgetni szilveszterkor. A párod nem így gondolja: ő bulizna. Ha nem tudtok megegyezni, akkor duzzogva léptek át az új évbe, ami nem jó előjel. Holott január első napjaiban neked már készen kell állnod: sok kihívás vár rád. Ezeket csak akkor tudod megoldani, ha otthon minden rendben van.

Szingli: A bolygók szerint idén nem vágysz lármás szilveszterezésre. Ha tényleg így érzed, maradj otthon bátran! Senki sem kényszeríthet másra. Jó filmeket nézve, kellemes zenéket hallgatva, üzeneteket olvasgatva is át lehet lépni az új évbe. Ki mondja, hogy nem szabad meghitten búcsúztatni az óévet? Január első napjaitól szükség lesz az energiáidra. Emellett jut párkeresésre?

