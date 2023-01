Bár nincsenek mínuszok, azért mégiscsak merész vállalás télen egy dunai fürdőzés, amit Éva így kommentált:

"Újévi fürdőzés, nem egy balinéz időjárás volt ma - Happy 2023".

Éva és családja itthon töltötték a karácsonyt, de nemsokára visszatérnek Balira.

„Hazajöttünk, de iskolakezdésre vissza is megyünk Balira. Júniusig mindenképp ott maradunk, aztán meglátjuk, hogy alakulnak a dolgok. Bár a telet nem nagyon szeretjük, azért volt már egy kis honvágyam és a nagyszülőkkel is szerettünk volna találkozni, ezért karácsonyra hazajöttünk. A szilvesztert is itthon töltjük, de aztán, amint találunk repülőjegyet, vissza is utazunk" - nyilatkozta a minap.