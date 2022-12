Jó ideje él kétlaki életet Horváth Éva és családja. Kezdetben csak akkor utaztak Balira, amikor itthon hideg volt, mostanra azonban Indonéziában is valódi otthonra leltek. Éváék a család miatt Magyarországon töltötték a karácsonyt, de hamarosan visszatérnek a szigetre.

„Hazajöttünk, de iskolakezdésre vissza is megyünk Balira. Júniusig mindenképp ott maradunk, aztán meglátjuk, hogy alakulnak a dolgok. Bár a telet nem nagyon szeretjük, azért volt már egy kis honvágyam és a nagyszülőkkel is szerettünk volna találkozni, ezért karácsonyra hazajöttünk. A szilvesztert is itthon töltjük, de aztán, amint találunk repülőjegyet, vissza is utazunk"

- mondta Horváth Éva a Ripostnak. A modell nagyobbik fia, Kristóf kint jár iskolába, így az ő érdekeit tartják szem előtt, de ő sem tétlenkedik, és szeretne saját vállalkozást indítani.

"Az biztos, hogy amíg Balin vagyunk, én a jógára fektetek nagyobb hangsúlyt. Szeretnék idővel csoportokat, táborokat szervezni Magyarországról"

- mondta a bombasztikus formában lévő kétgyermekes édesanya.