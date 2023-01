Gréta korábban sem tagadta le, hogy volt már plasztikai műtétje, legutóbb az orrát csináltatta meg, amiről többször is beszámolt követőinek. Ez a műtét nem csupán esztétikai volt, az orrsövényferdülését is rendbe rakták, így végre leszámolhatott az orrcsepp-függőségével is.

Szoptatás után a melleit csináltatta meg, a száját pedig többször is töltötték hialuronsavval.

Azonban úgy érzi, minden műtétjének eredménye esztétikus lett, egyiket sem vitte túlzásba - árulta el az RTL Reggeli című műsorában.