A Bak jegyében járó Merkúr nagy kitartást ad, most érdemes belevágni a célok megvalósításába. Napi horoszkóp következik hétfőre.

Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)Hétfőn érdemes lehet belekezdened valamilyen új cél megvalósításába. Ez egy hosszabb távú dolog lehet, aminek az alapjait érdemes máris letenned. Valamilyen szerződéskötésre vagy tranzakcióra is sor kerülhet, ezért jól kell koncentrálnod, és helyesen kell döntened. Menni fog, higgy magadban!

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Változásra vágysz. Az események ugyan nem olyan sodró lendületűek, mint ahogy te szeretted volna, de azért valami mégis elkezdődik épp ezen a hétfői napon. Csendesen, szinte észrevétlenül, de valójában nagyon jelentősen haladnak a maguk útján a dolgok...

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)Te rendkívül változékony és rugalmas típus vagy, ami sok helyzetben a javadra válik, mert alkalmazkodóképessé tesz minden helyzetben. A hosszú távú tervek megvalósításában azonban a hátrányodra válhat a kitartás hiánya. A bolygók hétfőn segítenek téged, hogy kitartóan, elszántan haladhass a megvalósítás útján.

Skorpió napi horoszkóp (10.23-11.22.)Jobban oda kellene figyelned a stílusodra: hétfőn valakit könnyen megbánthatsz, ha túl gyorsan és átgondolatlanul mondasz ki dolgokat. Nem mintha nem tapintanál rá a lényegre, sőt. De ez fájó lehet. Inkább csak négyszemközt tegyél megjegyzéseket, és akkor se csípős hangon. Így sokkal inkább eljut a másik fülébe az üzenet...

Nyilas napi horoszkóp (11.23-12.21.)

Szerelmi életedben váratlan fordulat következhet be. Bármi történik is azonban, vedd figyelembe, hogy te is okozója vagy a történteknek, legyen az jó, vagy rossz. És minden jóra fordítható, ha képes vagy egy magasabb szemléletet elsajátítani.

Mérleg napi horoszkóp (09.23-10.22.)Egy váratlan esemény borítja fel a mai napra tervezett dolgaidat. Ne keseredj el, a hatás nem lesz olyan borzasztó, mint amilyenre első ijedtségedben gondolsz. Ha megőrzöd a hidegvéredet, még jól is elsülhet a dolog.

