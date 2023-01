Anett és az előző párja 7 évet töltöttek együtt, a családalapítás gondolata is felmerült benne, azt hitte, örökre együtt maradnak, még a férfi nevét is a kezésre tetováltatta- Ám a történet nem úgy alakult, ahogy a celeb szerette volna. Azóta már több kezelésen is részt vett, hogy a tetoválást a kezéről eltüntesse.

„Nem mondtam le az anyaságról, és nehéz lesz elfogadnom, ha mégsem jön össze, de nem mindenáron ragaszkodom hozzá, ugyanis számomra elengedhetetlen, hogy családban neveljem fel a gyerekemet" - mondta el az egykori valóságshow szereplő, aki saját bevallása szerint nehezen ismerkedik.

"Egy ideje már felregisztráltam a Tinderre, de még senkivel nem jutottam el a találkozóig, ugyanis nem feltétlenül éreztem magam randiképesnek. De ha jön valaki, aki nagyon megtetszik, nyitott vagyok egy kapcsolatra. Számomra az ideális férfi legalább öt évvel idősebb nálam. Külső tekintetében nincs konkrét ideálom, de a borostás férfiak nagyon tetszenek" - szögezte le Béres Anett a Hot! Magazinnak adott interjúban.