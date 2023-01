A volt NDK-ból Magyarországra költözött nő és férje esete 30 évvel ezelőtt történt: az asszony a nyílt utcán végezte ki férjét, 97 késszúrással okozva annak halálát, ennek ellenére felmentették, jogos védelmi helyzetre hivatkozva.

Hogy lehet jogos az a védelmi helyzet, melyben 97-szer sújt le a gyilkos fegyver? Hétköznapi emberként ez nehezen érthető, de az ítéletet a Legfelsőbb Bíróság is helybenhagyta, tekintve, hogy a Heves Megyei Bíróság alaposan feltárta és megindokolta a döntését.

Ám nem csak ilyen esetekben menekülhet meg az elkövető a büntetéstől. Büntethetőséget kizáró ok az elmebetegség is, ugyanakkor legyen bármennyire is súlyos, a személyiségzavarok nem mentenek fel senkit a felelősség alól. Ahogy a drog- és az alkoholfogyasztás sem, sőt, akár súlyosbító körülmény is lehet az ilyen jellegű befolyásoltság - írja a HEOL.