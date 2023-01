KOS:

Párkapcsolatban élő: A párod szeretne dönteni, engedd meg neki! Nem fog sérülni az önérzeted, ha most nem te dominálsz. Egy párkapcsolat arról szól, hogy felváltva vezettek. Egyébként is a bolygók szerint csak a hét közepétől leszel vitálisabb. Bizalmi kérdésnek tekinti a párod azt, hogy mikor adod át a kormányt neki. Ebből volt már korábban vitátok. Most ne legyen vita!

Szingli: A pénz és a karriered alakulása továbbra is előnyt élvez a párkereséssel szemben. Ettől még nem válsz karrieristává. Sőt, tudatosítsd, hogy ha te azt várod el mástól, hogy képes legyen önmagáról gondoskodni, akkor ez neked is feladatod! Nem vonzanak azok az emberek, akik nem tudnak, nem akarnak tenni a jólétükért. Olyat keresel, aki hozzád hasonlóan ambiciózus.

BIKA:

Párkapcsolatban élő: Ezen a héten többször elvesztheted a türelmedet. Erről nem a kedvesed tehet. Mégis ő a szem-, és fültanúja a kiborulásodnak. Vigyázz, mert magára veheti, és megijedhet az indulatosságodtól! Közben ne feledd, hogy a problémáidat nem neki kell megoldania, hanem neked! Mindig voltak, vannak, és lesznek gondok. Ezek nem állhatnak közétek. Ugye, tisztában vagy ezzel?

Szingli: Nem sok kedved lesz találkozgatni ezen a héten. Kicsit becsömörlöttél a sok panasztól. Szeretnél már olyan emberrel beszélgetni, találkozni, aki a megoldást keresi. Pont úgy, ahogy te teszed. Mindenkinek megvannak a maga gondjai, de ez nem tartozik a másikra. Különösen a kezdeti, ismerkedős szakaszban. Ügyelj arra, hogy te se ess ilyen, vagy hasonló hibába!

IKREK:

Párkapcsolatban élő: Szeretné a szerelmed, ha meghallgatnád, és támogatnád. Ehhez le kellene lassulnod, ill. félre kéne tenned a dolgaidat, és csak rá kellene figyelned. Kutyafuttában nem lehetsz együtt érző. A legnagyobb ajándék, amit adhatsz neki, az a teljes figyelmed. Ez régebben is így volt, de most év elején különösen. Egy forró tea, vagy egy pohár bor mellett kellemes lehet.

Szingli: Olyan ritka, hogy az emberek képesek meghallgatni egymást anélkül, hogy közbevágnának, és mondanák a magukét. Észrevetted? Azt hiszed, hogy te ebben briliáns vagy. De nem mindig. A heti kommunikációk sikerének titka pont a figyelem. Ha te elvárod, akkor add meg! Azokkal az emberekkel ne beszélgess, akik nem képesek hallgatni! Mivel nem fognak változni...

RÁK:

Párkapcsolatban élő: Sokszor gyengének mutatod magad, hogy a párod erősebbnek érezhesse magát. De ő nem ettől lesz erős. Hanem attól, hogy hiszel az erejében. Óriási különbség van a kettő között. Ezen a héten ezt kéne észre venned, és ha kell, változtatnod kellene a hozzáállásodon. Miközben nem szabadna összekeverned a határozottságot az erőszakossággal.

Szingli: Több próbálkozás után lassan feladod a párkeresést. Rengeteg értékes emberrel kerültél kapcsolatba, de mindenkiben találtál valamit, ami nem tetszett. Nem veled van baj. Igazad van, ha kikosarazod az erőszakos embereket. Miközben vágysz egy határozott fellépésű emberre, aki képes vezetni téged, mint a táncparketten társastáncnál.

OROSZLÁN:

Párkapcsolatban élő: Egyszerre akarsz munkahelyi és családi ügyeket megoldani. Ebbe beletörhet a bicskád, ha egyedül akarod végigcsinálni. Számíthatsz a kedvesedre. Számíts rá! Ő szívesen segítene, ha hagynád. Persze mielőtt cselekszik, jó lenne, ha egyeztetne veled. Máskülönben úgy érzed, hogy nélküled dönt. És nem szereted, ha nem kérdez meg. Főleg, ha téged is érint a dolog.

Szingli: Nehéz megtalálni az egyensúlyt. Te alapvetően irányító típus vagy. Miközben vágysz egy irányító emberre. Vajon hogyan kell azt csinálni, hogy hagy téged érvényesülni, de ő is dominál. Ez egy örök kérdés. Hidd el, minden párkapcsolatban ezzel „küzdenek"! Olyan ez, mint a kötéltánc: folyamatos egyensúlyozás zajlik azért, hogy ne essen le senki.

SZŰZ:

Párkapcsolatban élő: Gyerekkel kapcsolatosan közös nevezőre kellene jutnotok. Ha nincsenek gyerekitek, és nem terveztek, akkor egyikőtök gyerekes tervei miatt hiányzik az összhang. Semmiképp se hagyjátok, hogy ilyesmi közétek álljon! Nem tragédia, ha egyikőtöknek engednie kell. Hiszen a béke és a harmónia fenntartása megéri. Jók az esélyek erre a hét második felében.

Szingli: Lassan minden bolygó elindul előre, ami véget vet a téli álomszerű egy helyben toporgásnak. Ettől te is beindulsz, és újult erővel veted bele magad az ismerkedésbe. A legnagyobb kihívás most a számodra, hogy elengedd, és elfelejtsd a korábbi zsákutca jellegű kudarcokat. Ez új embernek új esélyt kell adnod. Ne feledd, hogy te is ezt várod el a másoktól!

