Nem véletlenül említettem pont J.Lo-t, hiszen ő az, aki az ötödik X után is úgy néz ki, mint egy jól karbantartott harmincas. Persze mondhatnánk, hogy szerencsés a genetikája, de azért valószínűleg ennél többről van szó. Biztosan voltak neki is plasztikai beavatkozásai vagy feltöltései, viszont mindezeket mértéktartóan alkalmazta, nem úgy, mint más sztárok, akik szinte szörnyeteggé műttették és pumpáltatták magukat. De térjünk is vissza az átlagemberekhez, akik nem igazán szeretnének se plasztikai sebészhez menni, se különféle tűs vagy szálbehúzásos módszereknek alávetni magukat, ők vajon mit tehetnek annak érdekében, hogy leradírozzák a ráncokat az arcukról? A kérdésre Beraki-Gräff Dóra, sminkmester-kozmetikus válaszol nekünk, aki egy olyan teljesen új, itthon még szinte ismeretlen anti-aging eljárást mutat, amit J.Lo is igénybe vett, hogy üdébbnek, fiatalabbnak tűnjön.

Ne is csigázzuk tovább az olvasókat! Mi is pontosan ennek a kezelésnek a neve és mit kell tudnunk róla?

Ez az új, innovatív, prémium kezelés a DS V-Line Kollagénszálas Ráncfeltöltő Protokoll, de igazából bármilyen jelzőt a nevébe fűzhetnénk, mint például arcfiatalító, feszesítő, liftingelő, revitalizáló, feltöltő kezelés, hiszen hosszú távon ezek mindegyikét tudja.

Szóval kollagénszálakról beszélünk, amelyek vágás vagy szúrás nélkül épülnek be az arcba? Hogyan?

Így van, a DS V-Line Kollagénszálas Ráncfeltöltő Protokoll egy tűmentes eljárás, melynek során 100%-ban természetes kollagénszálakat juttatunk a bőrbe. A kezelés merőben egyszerű, viszont a mögötte álló technológiában van a lényeg.

A kezelési protokoll szerint az intenzív előkezelés megnyitja a bőr „csatornáit", majd egy speciális őssejtszérummal ötvözve beindul a természetes biokémiai folyamat. Így, a már megnyílt „csatornákon" keresztül jutnak le a dermiszbe (irharéteg) a nano részecskéjű hatóanyagok.

Bevallom, utánanéztem és láttam máshol is kollagénszálas kezeléseket? Mitől más a DS V-Line protokoll, mint a többi?

A DS V-Line Kollagénszálas Protokoll során 100%-ban természetes kollagénszálakat használunk. Ez különböztet meg minket a piacon található más szálas kezelésektől. Továbbá ez a típusú eljárás annyira új, hogy a márka egyik kozmetikus szakembereként, a Dora Graff Salon nyújtja elsőként ezt a bőrfiatalító eljárást Budapesten, illetve Magyarországon. Itt nincsenek PDO szálak (szintetikus sebészeti szál), hanem csakis 100%-ban természetes kollagénszálak!

Hogy néz ki egy ilyen kezelés és mit várhatunk tőle?

A kezelés, ahogy fentebb említettem, tű- és fájdalommentes, nincsenek zúzódások, elváltozások a kezelt területen. Azonnal vissza lehet térni a napi rutinhoz.

A kezelést minden új vendég esetében egy 15-20 perces konzultációval kezdem, ahol felmérem az általános egészségi állapotot, továbbá kérdéseket teszek fel az életmóddal kapcsolatban – mindez elengedhetetlen a kezelés szempontjából.

A konzultáció során egy 500mg-os C-vitamin rágótablettát is adok a vendégnek, ami segíteni fogja a kezelés során bejuttatott kollagén felszívódását, hiszen C-vitamin nélkül nincsen kollagéntermelődés!

A kezelés során kimagaslóan fontos a higiénia. Ha a vendég sminkben érkezik, duplán megtisztítom az arcát, majd következik a bőrfertőtlenítés, amely után kezdődhet a protokoll.

A Protokoll menete:

Arc megtisztítása vizes bázisú, olajmentes géllel. Arc peelingezése (hámlasztása). Meso koktél felvitele a kezelt területre. Speciális masszázs alkalmazása a vérkeringés és a sejtek anyagcsere-folyamatainak beindítására. Kollagénszálak vagy a kollagén mátrix maszk felhelyezése a konzultáció során megbeszélt területre. Kezelés lezárása egy speciális hyaluronsavas szérummal, ami megakadályozza a nedvesség párolgását az irhából.

A kezelésnek rengeteg előnye van. Csak néhányat sorolok fel: tünetmentes, nincs fájdalom és heg. Az eredmény a kezelés után azonnal látható úgy, hogy a természetes arckifejezés megmarad. Megállítja az öregedési folyamatot, feltölti a bőr hiányzó kollagén készletét, regenerálja a bőrt, felerősíti az epidermis barrier rétegét. 100%-ban természetes hatású arclifting.

Milyen területeken alkalmazható a kezelés?

Számos terület kezelhető ezzel az eljárással:

Szemkörnyék

Homlok

Száj feletti ráncok

Nasolabiális ráncok

Nyak ráncai

Dekoltázs ráncai

Teljes arc

Kézfejek

Tehát, nem csupán szálas kezelés létezik a protokollon belül, hanem arcmaszk is? Kinek ajánlod az egyiket és kinek a másikat?

A bőrállapot, a bőrtípus, a kor és az életmód függvényében a kezelés során három irányba tudunk elmenni:

DS V-Line Kollagénszálas Bőrfiatalítás DS V-Line Kollagénszálas Mátrix Maszk A fenti két kezelés kombinálása

A szálas és a maszkos kezelés technikája ugyanazon a metodikán alapszik, viszont vannak olyan esetek, amikor vagy csak a kollagénszálazást, vagy csak a maszkot fogom javasolni, de lehetnek olyan vendégek is, akiknél a kettő kombinációját.

Olyan bőrfelületen, ahol kevesebb a ránc, kezelhetünk részterületeket is, mint például a homlok, a szemkörnyék, az orr-ajak barázdák, a száj feletti rész, a nyak és a dekoltázs területe, de van olyan eset is, ahol a mátrix maszk jobb választásnak bizonyulhat. Nincs jobb vagy kevésbé jobb, abszolút egyén- és bőrfüggő!

Azt, hogy melyik kezelést választjuk, nagyban befolyásolják a konzultáció során megismert adatok, továbbá a vendég bőrének általános állapota és a ráncok mélysége.

Ráadásul - ahogy fentebb említettem már - a két kezelést akár kombinálhatjuk is, például használhatunk kollagénszálakat a szemkörnyékre + a mátrix maszkot a teljes arcra.

Hány kezelésre van szükség a látványos eredményhez?

A maximális hatásért 3 alkalmas kúrát javasolok, amelynek eredményeként a ráncok halványodnak, vagy teljesen el is tűnnek, az arc simább és feszesebb lesz, sőt, az egész egy kicsit meg is emelkedik.

A kezelések egymásra épülnek, a végeztével pedig feszesebb, fiatalosabb bőrképet kapunk.

Végül, de nem utolsósorban... Tényleg Jennifer Lopez is részt vett ilyen kezelésen?

Így van! Pont, amikor a kezelésről végeztem kutatómunkát, találtam rá több nemzetközi magazin oldalán is J.Lo fotójára és nyilatkozatára, amelyben azt ecsetelte, hogy mennyire elégedett a DS V-Line Kollagénszálas kezelés eredményével. J.Lo tavaly járt európai vakáción, utazása során pedig ellátogatott az egyik kollagénszál-specialistához Olaszországban.