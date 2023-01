Már az énekesnő szilveszteri fotóit is sokan kritizálták, ezúttal pedig a születésnapi bejegyzése miatt kapta az ívet.

Andi január 18-án töltötte be 24. életévét, a nagy nap alkalmából pedig észvesztően forró hangulatú képek készültek róla. Vörös rúzst, falatnyi topot és extrém kiegészítőket viselt, a kompozíciót pedig egy üveg minőségi itallal bolondította meg.

A kommentelők azonban kifogásolták a látványt, a képek több részletébe is belekötöttek:

„Olyan gyönyörű, természetesen telt ajkaid vannak, nem értem, miért kell ilyen bénán, túlzóan kirúzsozni őket..."

„Hol van az a szép leányzó, akit annak idején megismertünk? Tehetséges vagy, gyönyörű is voltál, de most mintha nem is te lennél, kedves Andi!"

„Happy Birthday meg stb., de szörnyű képek!"

„Andikám, véletlenül nem sok a tápszer?"

– idézte a kritikusokat a Promotions.