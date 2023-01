Gálvölgyi Jánost leginkább a humoráról ismeri a nagyérdemű, éppen ezért nem is hinné az ember, hogy van bármi, ami kihozhatná a sodrából a színművészt. Pedig van...

Alföldi Róbert Főszerepben című műsorában egy konkrét esetet is elmesélt, hogy mi az, ami annyira kihozza a béketűréséből, hogy saját állítása szerint akár még bele is tudna rúgni.

"Ha egy rossz bohócot látok, aki úgy érzi, hogy ő jó bohóc, gyilkolni tudnám" – mondta el Gálvölgyi János, és rátért a konkrét esetre is. Történt ugyanis, hogy egy alkalommal a színpadon, előadás közben az egyik kollágája, miután elmondta a megírt szövegét, elmondott még egy plusz mondatot is. Gálvölgyi ezen annyira megbotránkozott, hogy ránézett kollégájára és azt mondta neki, ha ez még egyszer előfordul, garantálja, hogy többé nem teheti be a lábát a színházba.

A meg nem nevezett színésztárs utána többször is bocsánatot kért Gálvölgyi Jánostól, aki így reagált:

"Mondtam, hogy én megbocsájtanék neked, de Molnár Ferenc nem bocsájt meg. Tehetségtelen sz*r vagy. Hogy merészeled ezt megtenni, hogy viccelsz Molnár Ferenccel, viccelsz velem?" - írja a Bors.