Az egykori műsorvezető és sorselemző élete fenekestül felfordult. Joshi Bharat 2021 szeptemberében elvált felségétől , Csillától, majd újból szerelmes lett, ám az a kapcsolata is véget ért. Jelenleg nincs televíziós munkája, eladta százmilliós házát és lányával költözött össze, egy panelház nyolcadik emeletén él.

A 67 éves képernyős nem adta fel, szeretne ismét kapcsolatban élni, és egy barátja szerint újra randizgat. A lakásához közeli kávézó törzsvendégeként sokszor nem egyedül ül le az asztal mellé, "korabeli hölgyekkel beszélget, keresi azt, akivel a csalódások után boldog lehet" – árulta el a Story Magazinnak Joshi egyik barátja.

Az ismerős azt is felfedte a lapnak, hogy Joshi Bharat és exfelesége, Szabó Csilla között rendeződött a kapcsolat a válás óta, és közös lányuk miatt rendszeresen beszélnek telefonon, sőt egykori szerelme még főz is a tévésre. Csilla ugyanis indiai ételeket készít lányuknak, Shilának és ilyenkor természetesen gondol Joshira is, akinek mindig csomagol.