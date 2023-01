A modell nemrég a Sofia with an F podcast vendége volt, ahol többek között beszélt a Kanye Westtel, 21 Savage-gel, volt férjével, Wiz Khalifával való párkapcsolatairól, és arról is, hogy most milyen tapasztalatai vannak a férfiakkal.

"Rosszabb, mint valaha. Elég kiábrándítóak itt. Borzasztóan durvák. Életem végégi szingli akarok lenni" - mondta. "Senkivel nem akarom megosztani a házamat vagy az életemet. Nem akarok látni senkit a gyerekeim körül. Nem akarok szexelni. Undorító. Nem akarom" - idézi a People magazin. Hozzátette, hogy nagyon boldog attól, hogy egyedül fekhet az ágyában.

Amber Rose egyébként három évig volt együtt a most 36 éves Alexander Edwards zenei producerrel, aki jelenleg Cherrel él boldog párkapcsolatban. Rose a szakítás után megvádolta a producert, hogy legalább 12 különböző emberrel csalta meg őt.