Dietz Gusztáv legutóbb Palik Lászlóval beszélgetett a Futtában című műsorban. Az MMA-harcos edző többek között a családjáról, a sportról, és egykori függőségéről is őszintén beszélt.

Dietz Gusztáv a margitszigeti séta alatt rengeteg témát érintett Palikkal. A feleségéről, Laky Zsuzsiról például úgy fogalmazott, hogy ő egy nagyon stabil, kiegyensúlyozott, végtelenül erkölcsös, jóravaló nő, akit 14 éve imád. Guszti nemcsak gyermekei anyjáról, hanem egykori kábítószer-függőségéről is tabuk nélkül vallott. A kérdésre, hogy le lehet-e jönni a cuccról, így válaszolt:

"Kell találni valami más kattanást. A jó szokásoknak és a rosszaknak is megvan az eredménye, azzal az energiával, amivel szúrtam magamba a heroint, ugyanazzal az energiával kezdtem kábé sportolni. Ennek is meglett az eredménye, ez is egy kattanás, egy drog. (...) Én nem tartom magam MMA-snak, nekem komoly eredményeim földharcban vannak, edzés szintjén tudom oktatni"

-mondta Guszti, aki édesapja halála után a drogba menekült, emiatt édesanyjával is megromlott a viszonya, de szerencsére ma már szent a béke közöttük.

Az Európa- és világbajnok sportoló nem titkolja, hogy a pandémia óta egyáltalán nem vágyik az emberek közelségére, és bár bizonyos embereket nagyon szeret, most, hogy ott van a családja, ritkán találkozik másokkal.

A teljes adás itt nézhető vissza.