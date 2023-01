Sok múlik most azon, hogyan tudjuk a problémákat ki- és átbeszélni a másikkal. És mit jeleznek a bolygók a szingliknek? Heti szerelmi horoszkóp Székelyhidi Ágnes asztrológustól.

KOS heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő: Olyan hét elé néztek, amikor minden a kommunikáción múlik. Nagyszerű konstellációk segítenek, hogy megtaláljátok a közös hangot. A nézeteltéréseket elsimíthatjátok együtt. Ettől a kapcsolatotok megerősödik, és visszatér a harmónia. Közben elengedhetetlen, hogy másokkal is egyeztess. Keresd meg azokat az embereket, akikkel tisztázatlan ügyed van!

Szingli: Minden adott, hogy több érdekes beszélgetésben legyen részed. De ne vonj le azonnal messze menő következtetéseket! Idő kell ahhoz, hogy kiderüljön, hogy azonos elveket vallotok, megegyezik-e az értékrendetek és a jövőképetek. Többször beleestél már abba a hibába, hogy pár jó szó miatt olyasmit feltételeztél, amire a másik képtelen, vagy nem hajlandó...

BIKA heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő: Egy nagyszerű hétvége után feltöltődve vághattok bele a hétköznapokba. Újból kiderül, hogy milyen fontosak az együtt töltött napok. Ami sokat ad mindkettőtöknek. Ne feledjétek, hogy az esték is alkalmasak arra, hogy beszélgessetek, és megosszátok a gondolataitokat! Enélkül eltávolodhattok egymástól. Szóval a fókuszotok a kommunikáción legyen!

Szingli: Kiegyensúlyozott leszel ezen a héten. Pont ezért nem érted, ha valaki ingerült. Vedd komolyan, hogy ha valaki rossz hatással van rád! Nem kell elviselned a „hisztijeit". Neked egy hozzád hasonlóan kiegyensúlyozott emberre van szükséged, aki nem sürget, és nem terhel a gondjaival. Persze az élet folyton eléd sodorhat olyat, aki próbára teszi a türelmedet...

IKREK heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő: Ígéretes konstellációk ígéretesen jó hetet szimbolizálnak. Tőled függ, hogy mit hozol ki belőle. Most semmi és senki nem képes kibillenteni téged. A kedvesed sem. Ettől lesz igazán szép hetetek. Nem baj, ha ő fáradt és ideges. Te képes vagy megnyugtatni, sőt bíztatni. Ez élet mindig hoz nehézséget és kihívást. Ezeket együtt le tudjátok küzdeni...

Szingli: Mivel te most jó passzban leszel, nem zavar, ha valaki faragatlan módon fogalmaz szóban, vagy írásban. Lepereg rólad minden bunkóság. Azonban ez nem hatalmazza fel, és nem menti fel őt. Tiszteld magad annyira, hogy nem folytatod vele a társalgást! Ismered a mondást? „Egy bizonyos szint fölött nem megyünk egy bizonyos szint alá."

RÁK heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő: Olyan érzékeny vagy, mint a víz felszíne, amit az apró szellő képes felborzolni. A Rák víz jegy, a kommunikáció a szellő. A párod ismer már annyira, hogy tudja, mikor mit lehet neked mondani anélkül, hogy megbántana. Legyél hálás neki! Ugye, tisztában vagy azzal, hogy sok türelem kell hozzád? Szerencsére a szeretet türelmes...

Szingli: Ezen a héten előfordulhat, hogy valaki akaratlanul megbánt egy szóval. Sajnos nem várhatod el mindenkitől azt, hogy tapintatos és figyelmes legyen veled. Holott neked olyan emberre van szükséged, aki tapintatos és figyelmes veled. Ezt tartsd szem előtt, amikor ismerkedsz, amikor valakit közel engedsz magadhoz! Nincs mese, hozzád türelem kell...

OROSZLÁN heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő: A szerelmed beszél hozzád, de te nem tudsz vele lépést tartani. Szólj neki, hogy lassítson! Mielőtt ingerülten reagálna, mondd, hogy szeretnéd érteni, amiről beszél! Az egész hetetek hangulatát meghatározza, hogy tudtok-e közös ritmust találni. Emlékeztessétek egymást, hogy a kommunikáció nem lehet egyoldalú, mert az nem kommunikáció, hanem monológ.

Szingli: Ezen a héten egy gyors-, és bőbeszédű ember zavarba hozhat. Te nem vagy lassú felfogású, mégis lemaradsz most. Ha nem szólsz, akkor végleg lemaradsz. Ha ettől rosszul érzed magad, akkor kicsit távolodj el! Nem célravezető a frusztráció. Közben ne feledd, hogy minden csak kölcsönösen működik. A kommunikáció is. Szóval semmi szükséged kioktatásra és/vagy prédikációra.

SZŰZ heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő: Remek lehetőségek adódnak most a munkahelyi problémák tisztázására. Ez szinte minden figyelmedet elvonja, amit a párod jogosan nehezményezhet. Ha szól emiatt, osszál meg vele pár dolgot! Ettől megnyugszik, és ráébred, hogy nem állt szándékodban kizárni őt az életedből. Megint bebizonyosodik, hogy milyen fontos a folyamatos beszélgetés...

Szingli: Nem a párkeresés fog prioritást élvezni nálad ezen a héten. A munkádban végre gördülékenyen mennek a dolgok. A kollégáid és a főnököd is nyitott és együttműködő. Ezt ki kell használnod. Nem csoda, ha nincs kapacitásod ismerkedni. Emiatt nem bántsd magad! Normális, ha olykor más is érdekel. Hol nálad adódik ilyesmi, hol a másiknál...

