"A kisfiammal voltunk a játszóházban, amikor egy kisebb csoportra lettem figyelmes. Nagyon vidámak voltak, jókat nevettek, hamarosan pedig az is feltűnt, hogy az egyikük nem más, mint L.L. Junior. Rögtön felismertem, mert több híresség is volt vele, s úgy tűnt, egy születésnapot ünnepelnek" - nyilatkozta a Blikknek egy olvasójuk.

A gyerekzsúrról Junior is posztolt:

"Junior feltűnően gyakran ment oda egy csinos, szőke hajú nőhöz, akiben a feleségét, Kingát véltem felismerni. Vele volt a közös lányuk is, de úgy tűnt, Junior nem csak a gyerek miatt közeledik felé, amin meg is lepődtem, mert azt olvastam, hogy véget ért a kapcsolatuk. Többször is próbálta átölelni Kingát, apróságokkal láthatóan kereste a társaságát. A felesége, úgy láttam, távolságtartóan fogadta a viselkedését: nem veszekedtek, de nem is viszonozta a közeledést. Nekem mindenesetre nem úgy tűnt, mintha Junior nagyon el akarna válni... Ráadásul az új barátnőjének se híre, se hamva nem volt" - tette hozzá a szemtanú.

A lap arról is beszámol, hogy Junior és új kedvese, Dárdai Blanka közös fotóinak nagy része eltűnt a közösségi oldalaikról, ráadásul már nem követik egymást az Instagramon.

Amit biztosan tudni lehet, L.L. Junior hónapokra kiköltözik Dominikára. Egy barátjával indít közös vállalkozást, hajóutakat szerveznek majd, Junior pedig klasszikus magyar dalokat ad elő karibi feldolgozásban.