Feng Ya Ou még tavaly eljegyezte kedvesét, és már sor került az esküvőre is, melyet szűk családi körben tartott a fiatal pár. Január első napjaiban pedig egy újabb örömhírrel örvendeztették meg követőiket és rajongóikat, ugyanis bejelentették, hogy babát várnak. Most pedig azt is elárulták, hogy első közös gyermekük kislány lesz.

Kislááány. Lehullott az utolsó lepel is, vasárnap rózsaszín szirmok borították Szigetszentmiklóst. Nem volt teljes az egyetértés, hogy ki mit szeretne viszont az érzés és a pillanat mindent felülírt. Most már ígérjük, nem lesz több titkolózás

– írja posztjában Békefi Viktória.