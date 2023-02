Dévényi Tibor nagyobbik fia, Dani, sikeres üzletember. Több cége is van, betört a vendéglátóiparba, és nemrég feltűnt a Cápák között című műsorban is. A büszke édesapa nem tartaja kizártnak, hogy fiai a nyomdokaiba lép, a kisebbik, Máté ugyanis nagyon szeret szerepelni.

"Nem tudom, hogy nem ugyanazt azt utat fogja-e járni Máté, mint én, mert nagyon szeret szerepelni. Diszkózott már nagy osztálybulikon, bár ez nem derült ki a mostani tévészerepléséből. A színpad és a szereplés mind a két fiamnak a vérében van. Az a lényeg, hogy ebben a rohanó világban integrálódni tudjanak, és az irányvonalakra ráérezzenek, hogy mi felé érdemes elindulni. A nagyobbik fiam nagyon jó diszkós volt, később híres üzletember lett, de még most is előfordul, hogy szombatonként elmegy dj-zni. Szerintem Máté itt marad a média közelében, de az a legfontosabb, hogy azt csinálja, amit szeret" - mesélte a Blikknek Dévényi, aki bevalotta azt is, nehéz lépést tartania a mai fiatalokkal.





A 75 éves Dévényi Tibor tavaly év végén azt nyilatkozta, hogy újra megnősül, elveszi 14 évvel fiatalbb kdvesét, Beát. Az esküvőt már régen tervezték, de mindig közbejött valami.