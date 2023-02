Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

Hajlasz rá, hogy mogorvaságba burkolózva töltsd az egész pénteki napot. Pedig ha jól belegondolsz, nincs okod haragra. Ha körülnézel, tulajdonképpen nagyon is elégedett lehetsz a jelenlegi helyzettel. A párod lehet, hogy nem egy angyal, de tündérien viselkedik veled...

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Ne lepődj meg, ha pénteken elöntenek az érzelmek. És persze az is fontos, hogy ne ijedj meg tőlük. Inkább figyelj egy kicsit befelé is, mert az érzések most jó felé visznek téged. Tanulnod, változnod kell, és ez pusztán tudatosan nem megy. Ennél mélyebb hatásokra lesz szükséged. Add át magad az érzelmeknek!

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

Pénteken kicsit vissza kéne fogni magad! Jusson eszedbe, hogy nem oldhatsz meg mindig minden problémát egyedül a családban. Látszólag jót teszel velük azzal, hogy segíteni akarsz, valójában viszont nem engeded kibontakozni őket...

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

Ha eddig munka nélkül voltál, akkor a bolygók szerint pénteken sikeresen pályázhatsz meg egy kedvező állást. Ha van már munkád, akkor pedig alkalmad nyílhat bővíteni a lehetőségeket. Ehhez azonban nyitott szemmel és füllel kell járnod egésze nap. Ne tétlenkedj tovább!

Oroszlán napi horoszkóp (07.23-08.22.)

Pénteken már korán talpon leszel: igyekszel mindent előkészíteni a napra, hiszen nagy terveid vannak. Ez nagyon dicséretes, de azért mégsem kellene minden terhet magadra vállalni. Ha másokkal is megosztod a feladatokat, előbb végzel, és nem is fáradsz el annyira.

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

A péntek a romantikáról szól, az intimitásról és az érzések megéléséről. Legyen a mai nap más, mint általában a többi. Vesd be a kreativitásodat, teremts otthon estére különleges hangulatot.

