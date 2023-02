Tápai Szabina és Kucsera Gábor egy éve jelentették be, hogy nem állnak többet a kemera elé házaspárként . Vannak problémáik, de keresik a megoldást. Úgy tűnik, hogy nem sikerült megmenteni a házasságukat, válnak.

Tápai Szabina a Story magazinnak mesélt a válásáról. Azt mondja, most jól van, egy hosszú, két és fél éves tortúra végére ért.

"Gáborral mindketten megtettünk mindent a házasságunkért. Sokszor sikerült kimásznunk a gödörből, mert ugyanakkor és ugyanannyira akartuk, de most elkerültük egymást az időben. Nálam eljöt a pont, hogy azt éreztem: tovább nem csukhatom be a szemem. Nem fogok szépíteni, volt megcsalás. Sokáig nagyon türelmes és elfogadó voltam, de egyszerűen rá kellett jönnöm, hogy nem működik köztünk ez az egész. (...) Nyolc hónapja külön élünk, és úgy érzem, így a jó mindenkinek, és ennek így kellett lennie" - mesélte Tápai Szabina, aki két és fél éven át várta, hogy történjen valami. Várta, hogy Gábor küzdjön. Nem nagy dolgokra vágyott, csak hogy elmenjenek sétálni, vagy megigyanak ketten egy kávét. Most pedig már úgy érzi, késő.



Szabina úgy érzi, ők már apa és anya, nem férj és feleség:

"Ez már most egy nagyon jól működő szülői kapcsolat kettőnk között. Sokkal jobban neveljük a gyerekeinket, amióta nem él otthon. Jobb a kommunkációnk és a kapcsolatunk is, ami kis idő múlva újra odajuthat, ahonan 15 éve indult: a barátsághoz."

A válókerestet még nem adták be, Szabina meg akarta várni, hogy a döntés végleges legyen, és ne dühvezérelt cselekedet. Előbb-utóbb ez a része is rendeződni fog, de azt gondolja, semmi sem egy papírtól függ.

"Gyakorlatilag mi már elváltunk - érzelmileg" - mondta Szabina.