Az Oroszlán életében is nagyon jó fordulat következik, a szombati nap csupa érzelem és melegség. Napi horoszkóp következik minden jegynek.

Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

Ma szinte minden akadályt könnyedén le tudsz győzni. Persze csak akkor, ha a jövőt építed és nem a múlton keseregsz. A korábbi félreértések tisztázására ugyanis alkalmatlan ez a nap, s ha nagyon erőlteted az ilyen beszélgetéseket, a végén te érzed majd kellemetlenül magad.

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Szombaton jó volna, ha mindenben a jót keresnéd, és derűs gondolatokkal bástyáznád körül magad. A tél vége ugyanis minden évben rossz hatással van a hangulatodra. Ha nem is vagy depressziós, de semmi nem tud lelkesíteni. Könnyen elmész még a nagy lehetőségek mellett is, mert nincs kedved másokkal együttműködni.

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

Egy váratlan helyzet nem feltétlenül csak kellemetlen lehet. Ez igaz lehet egy olyan találkozásra is, amely valaki nem túl kedvelt ismerősöddel történhet szombaton. Ne bújj ki a találkozás alól, a végén kedvedre lehet.

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

Állandóságra vágysz, holott most minden mozog és változik körülötted. Ha bizonytalan vagy, akkor kérdezd meg a barátaidat, hogy merre is lépj tovább. A sors most lehetőséget kínál, csak észre kell venned.

Oroszlán napi horoszkóp (07.23-08.22.)

Egy váratlan és csaknem hihetetlen, de nagyon jó fordulat köszönthet az Oroszlánokra a mai napon. Érzelmi téren is örvendezhetsz, mert sok szeretetben, melegségben lesz részed. Valaki, akiről nem tudtad, hogy vonzódik hozzád, ma kiderül, hogy egyenesen rajong érted.

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

Családi életedben valami talán nem úgy alakul, ahogy azt szeretnéd. Te folyton a tökéletességre törekszel, de most mégis belátónak kell lenned. A türelem legyen a fegyvered. A végén még jobban is alakulhatnak a dolgaid, mint azt remélted.

