Bár az RTL tavaly ősszel már megkezdte az énekesek toborzását az X-Faktor következő évadához, sajtóértesülések szerint mégsem ezzel a formátummal terveznek, hanem a The Voice elnevezésű tehetségkutatóval. A Media1 információi szerint a csatorna már szerződést írt alá a The Voice jogtulajdonosával, az ITV-vel, hogy az idén képernyőre kerülhessen a műsor.

Ez azt jelenti, hogy a nézők ugyan X-Faktor nélkül maradnak, helyette a The Voice kerül képernyőre ősszel. Ezt a formátumot is ismerhetik már a nézők, hiszen a TV2-n futott belőle egy évad 2012-ben. Állítólag a csatorna azt tervezi, hogy később újra visszahozza majd az X-Faktort.

A fenti hírre az X-faktor egyik mentora, Bye Alex a közösségi oldalán reagált.

"Nem véletlenül volt már a mondandóm tavaly a műsor végén is tulajdonképpen egy búcsú, hiszen én már év végén is jeleztem a csatorna felé, hogy elfáradtam. Részemről a hat évadot komolyan vettem, rengeteg dalt (slágereket) írtam meg ez idő alatt, utat mutattam sok fiatalabbnak – néhányan aztán lehet, másként látták – és négyszer győztem is a versenyzőimmel. Úgy éreztem, hogy nincs bennem több, pihennem kell, a műsortól el kell köszönnöm, mert ugyan nem lustálkodtam a hat év alatt sem, mégis, a 2020-as évem volt a legtermékenyebb zeneileg, pont az, amikor nem volt X-Faktor a covidhelyzet miatt. Ezt észre kellett vennem. Én a részemről úgy gondolom, hogy egy olyan progresszív zenei reality-t készítettünk a hat év alatt, ami az őrültségei ellenére megreformálta a tehetségkutatók történelmét itthon. Reményeim szerint most még többet tudok saját zenékkel foglalkozni és írni tovább a könyvemet"- írta a posztjában.