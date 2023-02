Schell Judit Schmied Zoltánnal való válása után döntött úgy, hogy két gyermekével elhagyja az országot és kiköltözik Spanyolországba egy évre. A színésznő 2020 nyarán vágott neki a nagy kalandnak, amiről már régóta ábrándozott.

"Jött ez az új élethelyzet, amikor szétmentünk a gyerekek apukájával. Akkor mondtam, hogy na, akkor most jön az én álmom, és akkor induljunk! A gyerekek partnerek voltak, a gyerekek apukája is mondta, hogy már várta, mikor jövök elő ezzel a témával, és természetesen ő is támogatta. Mindenben mellettünk volt" – mesélte a színésznő a Panna, csajok, satöbbi legutóbbi adásában.

Judit hozzátette, hogy a kint töltött idő alatt olyan hétköznapi dolgokra is jutott ideje, mint egy közös családi vacsora vagy hétvégi program a gyerekekkel.