"Három hétre tettük át székhelyünket ide Phuketre" – kezdte Sós Csaba szövetségi kapitány, aki a csapattal tartott. "Mindenki itt van, aki olyan állapotba hozta magát az otthon elvégzett munkának köszönhetően, hogy tovább terhelhető."

Hozzátette, Hosszú Katinka nem tartott velük: a sajtóból úgy értesült, hogy a napokban kezd edzeni. Ez azt jelenti, hogy az Iron Lady nagy valószínűséggel nincs olyan erőben, hogy a válogatottal tartson.

"Mivel a többiek már hosszú hetek óta elkezdték az alapozást, itt Thaiföldön már egészen másfajta terhelést kapnak, mint az a versenyző, aki csak most fog bele a munkába. Ez természetesen Katinkára is vonatkozik, aki szerintem ezt maga is tudja."

- mondta a kapitány a Borsnak.

Katinka a Nemzeti Sportnak elárulta, hogy elkezdte az edzéseket.