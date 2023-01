Nemcsak magánéletéről, hanem edzéseiről is kevesebbet posztol Hosszú Katinka, aki nem vett részt az országos bajnokságon sem. Sós Csaba szövetségi kapitány szerint Katinkának is idő kell ahhoz, hogy elrendezze magában az elmúlt hónapok történéseit, a kudarcokat, melyek még egy ekkor bajnokot is megviselnek. Sós azonban decemberben még úgy nyilatkozott, Katinka vissza fog térni a medencébe.

Ezt most a Bors is megerősítette, a lap ugyanis arról ír, hogy Hosszú Katinka is megkezdte a felkészülést és újra edz, azonban nem a Duna Arénában, hanem Szentendrén.