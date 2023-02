Szőke Zsuzsanna a reptérről jelentkezett be a napokban, de nem egyedül: Köcse György ugyanakkor jelentkezett be, szintén a reptérről.

A Dancing with the Stars két sztárja tavaly januárban indult szerencsét próbálni egy óceánjáró hajóra. Azelőtt nem sokkal derült ki, hogy Köcse György és Stana Alexandra házassága öt hónap után kudarcba fulladt, és Szőke Zsuzsanna is lelki problémákkal küzdött.

A távollétük alatti fotókat látva sokan találgatták, vajon több van-e köztük barátságnál, ám ez egyelőre nem bizonyosodott be. A két táncos viszont most ismét közösen utazott el - írja a Blikk.