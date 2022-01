A táncos, aki a műsorban Kinizsi Ottó partnere volt, az Instagramon vallotta be rajongóinak, hogy az utóbbi napokban kimondottan rosszul érezte magát, emiatt az év utolsó napját sem bulizással, hanem otthon, ünneplés nélkül töltötte. Úgy gondolja, nincs mit szégyellni azon, ha valaki olykor-olykor lelkileg mélypontra kerül.

Zsuzsi azt is megírta követőinek, hogy sokat köszönhet a Dancing with the Starsnak, amit nagyon élvezett, még ha sokszor erőn fölül is kellett teljesítenie.

„Érzem, hogy 2022-ben is számtalan izgalmas kihívás, feladat és élmény vár rám. Ismerem magam, rajtam nem fog múlni, hogy helytálljak, bármiről is legyen szó. Annyi biztos, hogy táncban idén sem lesz hiány, és egy mozgalmas évnek nézek elébe.

Most tehát picit megkésve, de szeretnék mindenkinek egészségben, sikerekben, szerelemben, de ami a legfontosabb, boldogságban gazdag új évet kívánni!

Köszönöm, hogy vagytok!" - üzente rajongóinak.