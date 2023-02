Lily Collins a We Can Do Hard Things című podcastban beszélt arról, hogy tíz évvel ezelőtt egy bántalmazó kapcsolatban élt. Az Emily Párizsban sztárja arról mesélt, hogy exe verbálisan és érzelmileg is bántalmazta őt, és nagyon kicsinek érezte magát miatta.

"Kicsi Lily-nek hívott. Kicsinek kellene lenned, Lily. És szörnyű dolgokat mondott rám az alapján, milyen ruhát viseltem. Kurvának nevezett, meg ilyesmi"

- részletezte a színésznő, aki emiatt hosszú ideig evészavarokkal küzdött.

Lily több mint tíz éve maga mögött hagyta ezt a kapcsolatot, azonban máig előfordul, hogy bepánikol bizonyos szituációkban, és előtörnek belőle az emlékek. Phil Collins lánya egyébként ma már boldog házasságban él, két évvel ezelőtt házasodott össze Charlie McDowellel.