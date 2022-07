Ha valaki híres családba születik, szinte garantáltan ő maga is híres lesz, akár akarja, akár nem. Ha pedig még valamiféle tehetség, esetleg akarat is társul hozzá, már csak meg kell tanulni megfelelően használni az ölükbe pottyant szerencsét. Cikkünkben most olyan hírességeket mutatunk be, akikről nem is gondoltad volna, hogy a szüleik is híresek.

Maya Hawke

Maya Hawke a harmadik évadban csatlakozott a Stranger Things szereplőgárdájához, így a neve sokaknak ismerős lehet. Azonban nemcsak a neve, de az arca is ismerős lehet, bár nem valószínű, hogy elsőre rá tudnád vágni, hogy miért. Maya nem is csak egy, hanem rögtön két színész gyermeke: édesanyja nem más, mint Uma Thurman, édesapja pedig Ethan Hawke.

Margaret Qualley

Margaretet olyan filmekben láthattuk, mint a Volt egyszer egy Hollywood... című Tarantino alkotás vagy a Rendes fickók, Ryan Gosling és Russell Crowe főszereplésével. 2013 óta űzi a színészmesterséget, több díjra is jelölték már élete során, így elmondható róla, hogy neve önállóan is megállja a helyét a szakmában. Édesanyja pedig nem más, mint Andie MacDowell, az Idétlen időkig és a Négy esküvő egy temetés című filmek színésznője.

Zoë Kravitz

Ahogy már a neve is sejteti, Zoë a zenész, Lenny Kravitz lánya, édesanyja pedig Lisa Bonet színésznő, aki nemrég vált el az Aquaman Jason Momoájától. A színésznő azonban már többször is bebizonyította, hogy nem csak a neve miatt van helye a színészek listáján. A Hatalmas kis hazugságok című sorozatban olyan nevek mellett bizonyította tehetségét, mint Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Laura Dern, Meryl Streep, legutóbb pedig a legújabb Batman filmben láthattuk Robert Pattinson oldalán.

Lily Collins

Lily-t többek között eddig láthattuk a jelenleg is futó Emily Párizsban című sorozatban, Hófehérkeként Julia Roberts mellett, az Átkozottul veszett, sokkolóan gonosz és hitvány című, Ted Bundyról szóló filmben Zack Efron kedveseként és A szív bajnokaiban. Azt viszont valószínűleg kevesen tudják, hogy édesapja Phil Collins, a legendás zenész, dalszerző, producer és színész.

Zoey Deutch

Fogadni mernék, hogy valahonnan ismerős Zoey arca. De nem csak onnan, hogy szerepelt a Zombieland második részében, Ed Sheeran Perfect című klipjében, a Vámpírakadémiában és a Miért pont ő? című filmben. Édesanyja Lea Thompson, aki a Vissza a jövőbe című filmekkel örökre beírta magát a történelembe Lorraine szerepében.

Jamie Lee Curtis

Jamie Lee Curtis a Halloween című ikonikus horror sztárjaként vált híressé, ő maga azonban Janet Leigh sikolykirálynő lánya, aki a Psycho című filmben szerepelt. Édesapja Tony Curtis, magyar zsidó származású színész, producer és író, aki Marilyn Monroe partnere volt a Van, aki forrón szereti című filmben.