Nagy Boglárka munkamániás volt, és úgy érezte, kiégett, ezért szüksége volt arra, hogy elvonuljon a világ elől. Az ország egyik legismertebb kortárs festőművésze Balira utazott, ahová párja, Mester Tamás is követte.

"Az ő újonnan megjelent, Varázsfüzet című meditációs gyakorlati könyvének a mindennapos feladatait csináljuk együtt. Megcsináltam itt egy kis dolgozósarkot magamnak, egy kis Bali-stúdiót, és akkor a Tomi oda beült mellém, és adtam neki ecsetet és vásznat. És teljesen beszippantotta őt is a dolog. Néha ilyeneket lehet látni a közösségi oldalainkon, de inkább privátan szeretnénk tartani" – mondta a párkapcsolatukról Boglárka, aki azt is elárula, hogy a legutóbbi kiállításán a keleti kontinens titokzatosságát elevenítette meg, ahol a festmények képi világa mellett a zene is elvarázsolta a látogatókat, amit Mester Tamás szerzett.

"Hihetetlen szimbiózis volt. Azt a projektet együtt csináltuk, a párkapcsolati rész kicsit később jött, de ez egy másik történet, amit majd egyszer elmesélünk. A nyári kiállításomban neki már nagy szerepe volt. A művészetének, mondjuk így" – mondta a festő.